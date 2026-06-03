Соседи пропавшего брата Хазанова заявили, что он никуда не пропадал

В Москве нашелся пропавший брат Геннадия Хазанова Соседи пропавшего брата Хазанова заявили, что он никуда не пропадал

Москва3 июн Вести.О пропаже сводного брата Геннадия Хазанова Андрея Лукачера сообщила в полицию женщина, которая представилась его племянницей, сообщает KP.RU.

Женщина заявила журналистам, что дядя уже год не выходит на связь, дверь его квартиры всегда закрыта, а соседи не встречали мужчину уже много месяцев говорится в сообщении

Однако соседи Лукачера это сообщение опровергли, они рассказали, корреспонденту КP.RU, что мужчина никуда не пропадал, а продолжает жить в многоэтажке на юго-востоке Москвы,

Андрей Лукачер - младший сводный брат известного юмориста Геннадия Хазанова, у них общий отец, которого Хазанов никогда не знал. У Лукачера диагностировано психическое заболевание, он проживает один, и соседи жалуются, что его квартира находится в ужасном состоянии из-за мусора, и от этого заводятся тараканы у всего подъезда. А поиски, инициированные племянницей, указывают на имущественный интерес в отношении квартиры дяди.