В Армении рыбоводы вышли на протест из-за закрытия рынка РФ Рыбоводы Армении вышли на протест из-за закрытия российского рынка

Москва21 июл Вести.Представители армянских рыбоводческих хозяйств организовали акцию протеста у здания правительства и требуют решить проблемы, появившиеся из-за закрытия российского рынка. Трансляцию с места ведут местные телеканалы.

По словам главы Рыбоводческого союза Армении Гора Григоряна, несмотря на заявления властей, европейский рынок пока недосягаем для армянских производителей.

Не решен ни регламент экспорта на европейский рынок, ни вопрос субсидий для экспорта. … Существующие объемы сбыть на европейском рынке нереально сказал Григорян журналистам у здания правительства

Глава союза отметил, что речь идет о примерно 15 т. живой рыбы, а также о замороженной продукции, возвращенной с российской границы.

20 июля министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что армянские компании получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз.