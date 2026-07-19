Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации на Украине

Франция помогала Украине в конфликте с разведкой Авианосная группа Франции участвовала в разведке ситуации на Украине

Москва19 июл Вести.Французская авианосная группа принимала участие в мониторинге обстановки, связанной с украинским конфликтом, сообщил командующий этой группой адмирал Тибо Одо де Поссес.

Ранее издание Parisien проинформировало о возвращении единственного французского авианосца "Шарль де Голль" с Ближнего Востока в порт приписки на территории страны.

В интервью газете Journal du Dimanche адмирал уточнил, что основная задача группы заключалась в защите дислоцированных на Ближнем Востоке французских военных, но ее миссия этим не ограничивалась.

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил нам продолжать выполнение задач по оценке обстановки на кризисных направлениях, включая Украину, а также отслеживание операций, проводимых Израилем в Ливане сказал де Поссес

На вопрос о характере названных операций адмирал ответил, что они подразумевали "наблюдение за тактическими и оперативными перемещениями различных сил, присутствующих в регионе".

Собранные данные передавались аналитикам, что позволяло принимать "обоснованные решения", добавил командующий.

14 июля Макрон заявил, что украинский конфликт не должен завершиться капитуляцией киевского режима.