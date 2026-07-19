Москва19 июлВести.Французская авианосная группа принимала участие в мониторинге обстановки, связанной с украинским конфликтом, сообщил командующий этой группой адмирал Тибо Одо де Поссес.
Ранее издание Parisien проинформировало о возвращении единственного французского авианосца "Шарль де Голль" с Ближнего Востока в порт приписки на территории страны.
В интервью газете Journal du Dimanche адмирал уточнил, что основная задача группы заключалась в защите дислоцированных на Ближнем Востоке французских военных, но ее миссия этим не ограничивалась.
Президент Франции Эммануэль Макрон поручил нам продолжать выполнение задач по оценке обстановки на кризисных направлениях, включая Украину, а также отслеживание операций, проводимых Израилем в Ливанесказал де Поссес
На вопрос о характере названных операций адмирал ответил, что они подразумевали "наблюдение за тактическими и оперативными перемещениями различных сил, присутствующих в регионе".
Собранные данные передавались аналитикам, что позволяло принимать "обоснованные решения", добавил командующий.
14 июля Макрон заявил, что украинский конфликт не должен завершиться капитуляцией киевского режима.