Депутат Чепа: 21-й пакет санкций, как и все предыдущие, окажется неэффективным

Москва24 апр Вести.21-й пакет антироссийских санкций, подготавливаемый Евросоюзом, окажется неэффективным, как и все предыдущее. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

В интервью изданию NEWS.ru он отметил, что европейские политики, вводя многочисленные ограничения против России, только изображают видимость деятельности.

Я не знаю, что это (21-й пакет антироссийских санкций - прим. ред.) даст Евросоюзу. Все пустое. Санкции давно не работают, это говорят даже в самой Европе. Ничего не действует сказал депутат

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что при работе над 21-м пакетом антироссийских санкций следует пересмотреть ограничения Европейского союза и отказаться от так называемых красных линий, которые ранее мешали вводить новые меры.