Москва1 мая Вести.На пленарных заседаниях Народного собрания Болгарии 52-го созыва будет присутствовать постоянный участник — лабрадор Ровер. Этот пес является поводырём для слабовидящего депутата Ивана Янева, как сообщает Болгарское народное телевидение.

Досрочные выборы в парламент нового созыва состоялись 19 апреля, а первое заседание прошло в четверг. Янев был избран по списку блока "Прогрессивная Болгария", набравшего абсолютное большинство мест в парламенте — 131 из 240.

За несколько дней до начала работы законодательного органа депутат и его лабрадор уже побывали в здании, чтобы ознакомиться с маршрутами передвижения. В парламенте уже шутят, что Ровер стал 241-м "народным избранником".

Собака будет сопровождать своего владельца не только на заседаниях комитетов, но и в зале пленарных заседаний. Телеканал подчеркивает, что присутствие животного на заседаниях станет нормой на протяжении всего срока полномочий.