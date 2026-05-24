Mash: в Москве снесли здание, где находился последний офис компании Зеленского В центре Москвы снесли здание с последним офисом компании Зеленского

Москва24 мая Вести.На Долгоруковской улице Москвы подверглось сносу здание, в котором располагался офис компании "Платинумфильм". Она тесно связана с Владимиром Зеленском, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации источника, через эту компанию в российский проект выходили кинопроекты лидера киевского режима. Она занималась дистрибуцией фильмов.

В настоящее время компания числится действующей, но у нее нет оборотов, налоговой активности и сотрудников. Теперь у нее нет и офиса, который располагался в центре российской столицы.