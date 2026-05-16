Крас: 10 миллионов рублей – очень хороший сбор для перевыпуска фильма Крас назвал суммы, которые собирают в прокате перевыпущенные фильмы

Москва16 мая Вести.Сбор 10 миллионов рублей в прокате за перевыпуск фильма – очень хороший результат. Об этом рассказал ИС "Вести" основатель кинопрокатной компании "Иноекино" Евгений Крас.

Отмечалось, что перевыпуск "Бойцовского клуба" собрал в прокате почти 22 миллиона рублей. "Терминатор 2" — 17 миллионов. Традиционно высокие сборы показывает аниме: "Акира" 25 миллионов. "Призрак в доспехах" — 20 миллионов. "Ходячий замок" пополнил кассу почти на 50 миллионов.

10 миллионов — это прямо очень хорошая отметка для перевыпуска. Много успешных хороших проектов, в зависимости, естественно, от цены, но можно сказать, что 5-6 миллионов — это в нынешних реалиях рынка — это хорошая цифра. 10 плюс — это замечательно рассказал Крас

Ранее основательница кинопрокатной компании VERETENO Дарья Рязанцева сообщала, что стоимость перевыпуска фильма может достигать 30 тысяч долларов или евро.