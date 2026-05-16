Москва16 мая Вести.Стоимость перевыпуска фильма может достигать 30 тысяч долларов или евро. Об этом рассказала ИС "Вести" основательница кинопрокатной компании VERETENO Дарья Рязанцева.

По ее словам, итоговая сумма зависит от местонахождения кинокомпании.

Стоимость тоже колеблется, то есть она может начинаться от нескольких тысяч долларов, да, за все виды прав и заканчивается потолок где-то 20 -30 тысяч долларов или евро. В зависимости от того, какая компания американская или европейская. Но есть, конечно, очень дорогие библиотеки, как, например, библиотека Студии "Гибли", к которой относятся большинство, ну, все фильмы Хаяо Миядзаки и других режиссеров этой студии