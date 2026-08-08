Мэрия Махачкалы: девять человек находились в лифте в момент его падения

Девять человек находились в лифте в момент его падения в Махачкале Мэрия Махачкалы: девять человек находились в лифте в момент его падения

Москва8 авг Вести.Стали известны новые подробности ЧП с падением лифта в многоквартирном доме в Махачкале. Как сообщила мэрия столицы Дагестана, в момент обрушения в кабине были девять человек, что является грубым нарушением техники безопасности.

Изучена видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте дома № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой. На кадрах отчетливо видно, что в момент инцидента в кабине находились девять человек вместо разрешенных шести, что является грубым нарушением техники безопасности поясняется в Telegram-канале мэрии Махачкалы

В администрации города также обратили внимание, что дом был построен в 2021 году и до сих пор не принят на баланс муниципалитета.

Отсутствует акт ввода в эксплуатацию (дома), что ставит под сомнение законность его эксплуатации. Данный жилой комплекс оказался среди проблемных многоквартирных домов…Эти здания были возведены с нарушениями строительных норм или без необходимых документов подчеркивается также в сообщении мэрии

Ранее сообщалось, что в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале произошло падение лифта с четвертого этажа, в котором находились четверо взрослых мужчин. По информации республиканского Следственного комитета, у пострадавших диагностированы переломы. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).