Москва9 авгВести.Многоквартирный дом в Махачкале, в котором произошло обрушение лифта, был построен в 2021 году, но не сдан в эксплуатацию и не передан муниципалитету. Об этом сообщила администрация столицы Дагестана.
Отсутствует акт ввода в эксплуатацию (дома), что ставит под сомнение законность его эксплуатации. Данный жилой комплекс оказался среди проблемных многоквартирных домов…Эти здания были возведены с нарушениями строительных норм или без необходимых документовподчеркивается в Telegram-канале мэрии Махачкалы
Согласно данным Госжилинспекция Дагестана, которые приведены в официальном канале ведомства, дом передан во временное управление управляющей организации ООО "Успех", что ставит "дополнительные вопросы о законности использования лифтового оборудования и ответственности за его техническое состояние".
Ранее сообщалось, что в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале произошло падение лифта с четвертого этажа, в котором находились четверо взрослых мужчин. У пострадавших диагностированы переломы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Согласно предварительным данным, причиной падения лифта могла стать перегрузка кабины. В лифте находились девять мужчин, что превышает нормы допустимой нагрузки.