Мэрия Махачкалы: дом, в котором упал лифт, не сдан в эксплуатацию

Дом, в котором упал лифт в Махачкале, оказался не сдан в эксплуатацию Мэрия Махачкалы: дом, в котором упал лифт, не сдан в эксплуатацию

Москва9 авг Вести.Многоквартирный дом в Махачкале, в котором произошло обрушение лифта, был построен в 2021 году, но не сдан в эксплуатацию и не передан муниципалитету. Об этом сообщила администрация столицы Дагестана.

Отсутствует акт ввода в эксплуатацию (дома), что ставит под сомнение законность его эксплуатации. Данный жилой комплекс оказался среди проблемных многоквартирных домов…Эти здания были возведены с нарушениями строительных норм или без необходимых документов подчеркивается в Telegram-канале мэрии Махачкалы

Согласно данным Госжилинспекция Дагестана, которые приведены в официальном канале ведомства, дом передан во временное управление управляющей организации ООО "Успех", что ставит "дополнительные вопросы о законности использования лифтового оборудования и ответственности за его техническое состояние".

Ранее сообщалось, что в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале произошло падение лифта с четвертого этажа, в котором находились четверо взрослых мужчин. У пострадавших диагностированы переломы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Согласно предварительным данным, причиной падения лифта могла стать перегрузка кабины. В лифте находились девять мужчин, что превышает нормы допустимой нагрузки.