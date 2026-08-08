Пострадавшие при падении лифта в Махачкале находятся в состоянии средней тяжести Минздрав Дагестана: жизни пострадавших при падении лифта ничто не угрожает

Москва8 авг Вести.Жизни пострадавших при падении лифта в многоквартирном доме в Махачкале ничто не угрожает. Об этом сообщил Минздрав Дагестана.

Врачи республиканских стационаров заняты лечением четырех раненых в результате падения лифта в многоквартирном доме в г. Махачкале. Пострадавшие имеют различные травмы, состояние их медики оценивают как среднетяжелое говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В сообщении также подчеркивается, что в больницах имеется все необходимое для скорейшего восстановления раненых, лечение пострадавших находится на личном контроле врио министра здравоохранения республики Алиомара Ахмедова.

Ранее сообщалось, что в доме № 27 на улице Эльзы Ибрагимовой в Махачкале произошло падение лифта с четвертого этажа, в котором находились четверо взрослых мужчин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В мэрии Махачкалы уточнили, что в момент падения лифта в его кабине находились девять человек, что является грубым нарушением техники безопасности. При этом сам дом не стан в эксплуатацию, жилой комплекс построен с нарушениями.