Жизни пострадавших при падении лифта в Махачкале ничего не угрожает

Пострадавшие при падении лифта в Махачкале получили переломы, угрозы жизни нет Жизни пострадавших при падении лифта в Махачкале ничего не угрожает

Москва8 авг Вести.Четверо мужчин, пострадавших при падении лифта с четвертого этажа многоквартирного дома в Махачкале, госпитализированы с переломами. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.

Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Произошел инцидент с падением лифта с четвертого этажа, в котором находились четверо взрослых мужчин. Все они были госпитализированы в городскую клиническую больницу №1… По оценкам врачей, у мужчин зафиксированы переломы, однако их жизни ничего не угрожает отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что инцидент произошел на улице Эльзы Ибрагимовой, 27.