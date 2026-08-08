Москва8 авгВести.Четверо мужчин, пострадавших при падении лифта с четвертого этажа многоквартирного дома в Махачкале, госпитализированы с переломами. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.
Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Произошел инцидент с падением лифта с четвертого этажа, в котором находились четверо взрослых мужчин. Все они были госпитализированы в городскую клиническую больницу №1… По оценкам врачей, у мужчин зафиксированы переломы, однако их жизни ничего не угрожаетотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что инцидент произошел на улице Эльзы Ибрагимовой, 27.