В Норильске сотрудникам "Норникеля" назначили условные сроки за смерть коллеги

Три работника "Норникеля" получили условные сроки за смерть коллеги В Норильске сотрудникам "Норникеля" назначили условные сроки за смерть коллеги

Москва6 мая Вести.Три сотрудника "Норильского никеля" были осуждены на условные сроки за инцидент, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Он произошел в январе 2025 года на т.н. "Серном проекте" при запуске оборудования после его ремонта. На фланцевом соединении произошла разгерметизация, из-за чего серная кислота температурой 70 градусов и концентрацией 98% стала разбрызгиваться.

Пострадали два человека, один из которых позже скончался. Здоровью второго причинен тяжкий вред.

Суд установил, что этот инцидент произошел ввиду нескольких нарушений требований промышленной безопасности. Сами подсудимые свою вину не признали.

Суд признал троих всех виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека говорится в канале ведомства в MAX

Каждому из осужденных назначили по 2 года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.