Volkswagen начнет до конца года сборку семи новых моделей в Узбекистане

Москва20 мая Вести.Сначала в Ташкенте, а затем на новой площадке завода в Ангренской промышленной зоне немецкий концерн Volkswagen (VW) до конца 2026 года наладит сборку семи новых своих моделей.

О планах сотрудничества VW с узбекском стороной заявил телеканалу "Узбекистан 24"председатель правления АО "Узавтопром" Улугбек Рузикулов.

Совместно с Volkswagen в текущем году мы приступим к совместному серийному выпуску автомобилей заявил Рузикулов

Соглашение о сборке автомашин Volkswagen в Узбекистане немецкий автоконцерн и дочерняя компания "Узавтопрома" Alyans Auto заключили в июне 2025 года. Договоренность предусматривает производство новых внедорожников и седанов, которые адаптированы для местного рынка. Лицензионное производство предполагает сначала крупноузловую сборку (SKD), а затем переход к сборке машин по полному производственному циклу (CKD).

В Узбекистане уже производятся машины VW. Минивэны Volkswagen Caddy на автомобильном заводе Jizzakh Auto на территории свободной экономической зоны "Джизак" собираются после заключенного в 2020 году соглашения между "Узавтопромом" и "Фольксваген Груп Рус". Затем на заводе в Джизаке в 180 километрах от Ташкенте была организована сборка кроссоверов Skoda Kodiaq. Эта промплощадка рассчитана на крупноузловую сборку 20 тысяч авто.

В 2025 году Jizzakh Auto после ребрендинга и реорганизации стала называться Alyans Auto.

Столкнувшийся после ухода из РФ с кризисом VW обсуждает планы производства продукции для Бундесвера, а также организацию поставок автомобилей в Европу из КНР.