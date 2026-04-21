Взрыв с последующим возгоранием произошел на ТЭЦ в Бухаресте

Москва21 апр Вести.Мощный взрыв с последующим возгоранием произошел на одной из ключевых теплоэлектроцентралей в румынском Бухаресте CET Vest ("ТЭЦ Западная"). Об этом сообщил телеканал Digi24.

По его данным, возгорание началось вечером в понедельник, 20 апреля. Как сообщили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям, огонь распространился на три электрических трансформатора, в которых находилось порядка 30 тонн масла.

Ущерб оценивается как серьезный. По предварительным расчетам, на замену и ремонт техники может потребоваться до одного года сказал министр энергетики Румынии Богдан Иван

В ликвидации возгорания участвовали 16 пожарных расчетов. Из-за пожара в нескольких районах Бухареста, как утверждается, были зафиксированы скачки напряжения.

Пострадавших в результате инцидента нет.