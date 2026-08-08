Минобороны: силы ПВО за день сбили 828 дронов ВСУ и ракеты "Фламинго" в зоне СВО

Средства ПВО РФ за сутки сбили 828 дронов ВСУ и ракеты "Фламинго" в зоне СВО Минобороны: силы ПВО за день сбили 828 дронов ВСУ и ракеты "Фламинго" в зоне СВО

Москва8 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне СВО сбили, в частности, восемь украинских крылатых ракет "Фламинго" и 828 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 8 августа.

В материале сказано, что силы ПВО РФ нейтрализовали четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы HIMARS, реактивный снаряд чешской системы залпового огня Vampire.

[Также сбиты] восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 828 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Ранее в Минобороны сообщали, что средства ПВО сбили в ночь на субботу почти 400 дронов ВСУ над регионами России. Позднее ведомство проинформировало, что утром 8 августа сбиты еще 83 украинских дрона над Россией.