Москва8 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в зоне СВО сбили, в частности, восемь украинских крылатых ракет "Фламинго" и 828 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России в субботу, 8 августа.
В материале сказано, что силы ПВО РФ нейтрализовали четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы HIMARS, реактивный снаряд чешской системы залпового огня Vampire.
[Также сбиты] восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 828 беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
Ранее в Минобороны сообщали, что средства ПВО сбили в ночь на субботу почти 400 дронов ВСУ над регионами России. Позднее ведомство проинформировало, что утром 8 августа сбиты еще 83 украинских дрона над Россией.