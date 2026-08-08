Силы ПВО сбили утром 8 августа 83 украинских дрона над Россией Минобороны: силы ПВО сбили утром 8 августа 83 дрона ВСУ над Россией

Москва8 авг Вести.Утром в субботу, 8 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили 83 украинских дрона над Россией. Информацию об этом распространило Минобороны РФ.

Перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Согласно этой информации, дроны были нейтрализованы над Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что минувшей ночью перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотника над регионами России.