Средства ПВО сбили за 6 часов в субботу 123 дрона ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО сбили за шесть часов 123 дрона ВСУ над регионами России Средства ПВО сбили за 6 часов в субботу 123 дрона ВСУ над регионами РФ

Москва2 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов в субботу, 2 мая, сбили 123 беспилотника украинской армии над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 08.00 до 14.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Также дроны были перехвачены над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.

Ранее стало известно, что в ночь на 2 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, Азовским и Черным морями.