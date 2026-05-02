Москва2 маяВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов в субботу, 2 мая, сбили 123 беспилотника украинской армии над регионами России, сообщает Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 08.00 до 14.00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
Также дроны были перехвачены над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Краснодарским краем.
Ранее стало известно, что в ночь на 2 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 215 украинских беспилотников над российскими регионами, Азовским и Черным морями.