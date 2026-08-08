Минобороны: за ночь над Россией уничтожено 397 украинских дронов

Средства ПВО сбили в ночь на субботу почти 400 дронов ВСУ над регионами России Минобороны: за ночь над Россией уничтожено 397 украинских дронов

Москва8 авг Вести.В ночь на субботу дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали почти четыре сотни беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа проинформировали в оборонном ведомстве

Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

В ночь на пятницу, 7 августа, российская ПВО сбила 203 беспилотника ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и акваторией Черного моря.