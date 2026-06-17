Картаполов: Москве не требуется усиления защиты после удара беспилотника по НПЗ

В Госдуме назвали необязательным усиление защиты после удара дрона по НПЗ Картаполов: Москве не требуется усиления защиты после удара беспилотника по НПЗ

Москва17 июн Вести.Воздушное пространство над Москвой надежно защищено, вводить дополнительные меры безопасности после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не требуется.

Такой точкой зрения поделился председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью Национальной службе новостей (НСН).

Глава думского комитета подчеркнул, что Россия обладает самой эффективной в мире системой противовоздушной обороны (ПВО). Депутат признал, что единичные случаи прорыва дронов сквозь защитный барьер являются неизбежными издержками текущего противостояния, объяснив это изобретательностью и коварством противника.

Картаполов отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно прибегают к новым тактическим приемам ведения боевых действий.

По его мнению, единственным способом полностью прекратить подобные инциденты является скорейшая победа РФ и завершение специальной военной операции (СВО).

По мнению парламентария, оборонные ведомства страны уже реализовали все необходимые защитные мероприятия, а эффективные решения по противодействию возникающим угрозам успешно найдены и внедрены.

Накануне российские военнослужащие отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву — были сбиты 60 дронов. Один из БПЛА повредил объект МНПЗ, в результате вспыхнул пожар.