Москва1 мая Вести.Внедрение реактивных силовых установок в производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) формирует новые вызовы для безопасности страны.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время посещения учебного центра в Ленинградском военном округе.

В ходе общения с военнослужащими, видеозапись которого опубликована в социальной сети "ВКонтакте", политик обратил внимание на качественную трансформацию технологий.

По его словам, на смену традиционным двигателям в сегменте беспилотной авиации приходят реактивные аналоги, что позволяет существенно нарастить скорость полета аппаратов. Медведев подчеркнул, что повышение скоростных характеристик дронов представляет собой реальную угрозу как для государства и мирного населения, так и для успешного ведения боевых действий.

Зампред Совбеза также поделился прогнозом относительно будущего отрасли автономных систем. Он выразил уверенность в том, что уже в ближайшие пять лет индустрия беспилотников претерпит радикальные изменения.

Ранее ученые из Новгородского госуниверситета создали мини-радар для обнаружения БПЛА.