Депутат Чаплин: школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство

В ГД рассказали о скорых изменениях в школьной программе Депутат Чаплин: школьники получат дополнительные баллы к ЕГЭ за волонтерство

Москва19 июн Вести.С 1 сентября 2026 года в программу 10-11-х классов включат волонтерскую деятельность в рамках предмета "Индивидуальный проект". Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам депутата, старшеклассники будут участвовать в программе "Обучение служением. Первые", выполняя социальные задачи для некоммерческих организаций, государственных учреждений и социального бизнеса.

Волонтерство дает конкретные и измеримые выгоды. За успешную защиту социального проекта школьники могут получить до 25 волонтерских часов на платформе "Добро.рф". Они конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ – в зависимости от вуза можно получить 1-10 баллов сверх уже набранных объяснил эксперт

Как пояснил парламентарий, проекты будут посвящены экологическим инициативам, помощи пожилым людям, социальным сервисам и другим общественно значимым направлениям. На их реализацию может понадобиться от 70 до 140 часов.

По словам Чаплина, волонтерская деятельность также поможет сформировать портфолио достижений, которое учитывается при получении грантов, стипендий и трудоустройстве.

Ранее профессор Александр Сафонов рассказал об участии подростков в "Системе долговременного ухода" - госпрограмме, поддерживающей граждан пожилого возраста и инвалидов.