Москва19 июнВести.С 1 сентября 2026 года в программу 10-11-х классов включат волонтерскую деятельность в рамках предмета "Индивидуальный проект". Об этом NEWS.ru рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
По словам депутата, старшеклассники будут участвовать в программе "Обучение служением. Первые", выполняя социальные задачи для некоммерческих организаций, государственных учреждений и социального бизнеса.
Волонтерство дает конкретные и измеримые выгоды. За успешную защиту социального проекта школьники могут получить до 25 волонтерских часов на платформе "Добро.рф". Они конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ – в зависимости от вуза можно получить 1-10 баллов сверх уже набранныхобъяснил эксперт
Как пояснил парламентарий, проекты будут посвящены экологическим инициативам, помощи пожилым людям, социальным сервисам и другим общественно значимым направлениям. На их реализацию может понадобиться от 70 до 140 часов.
По словам Чаплина, волонтерская деятельность также поможет сформировать портфолио достижений, которое учитывается при получении грантов, стипендий и трудоустройстве.
Ранее профессор Александр Сафонов рассказал об участии подростков в "Системе долговременного ухода" - госпрограмме, поддерживающей граждан пожилого возраста и инвалидов.