Добро.рф до 2027 года интегрируют в электронные дневники школьников РФ

Данные о волонтерстве внесут в электронные школьные дневники Добро.рф до 2027 года интегрируют в электронные дневники школьников РФ

Москва10 июл Вести.Данные о волонтерстве с платформы Добро.рф до конца 2026 года появятся в электронных дневниках школьников по всей стране, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Мы совместно с Минцифры планируем провести интеграцию в электронные дневники школьников по всей России модуля Добро.рф. Рассчитываем, что завершим ее до конца 2026 года сказал собеседник агентства

По его словам, это поможет узнавать школьникам и их родителям о волонтерских проектах.

Артем Метелев стал участником Всероссийского форума развития гражданского общества "Добрино" платформы "Росмолодежь. Форумы", который проходит в Ханты-Мансийске.