Москва12 апр Вести.Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев рассказал ИС "Вести" о старте федерального проекта "В школе вкусно". Инициатива, начавшаяся в Солнечногорске, направлена на улучшение школьного питания и формирование здоровых пищевых привычек.

Цель проекта - внедрение современных принципов здорового питания в российских школах. Проект планируют распространить в 40 регионах России.

Я считаю, что у родительских комитетов в нашей стране должно быть больше полномочий, чтобы на школьное меню влиять. Только общими усилиями родителей, администрации школ, Министерства просвещения, Россельхоза, мы сделаем так, чтобы наши дети были здоровыми, потому что здоровье – это самый большой капитал, который у человека есть рассказал Нечаев

В рамках проекта предусмотрено создание онлайн-платформы "В школе вкусно", функционирующей как горячая линия. Данный ресурс позволит родителям из всех регионов страны подавать обращения, инициировать проверки качества школьного питания и получать квалифицированные консультации по индивидуальным случаям. Основная задача проекта заключается в обеспечении родителей необходимыми знаниями, инструментами и поддержкой для решения вопросов, имеющих прямое влияние на здоровье и благополучие их детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ разработали поправки к закону о наличии в детских учреждениях диетического и лечебного питания, их автором является первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.