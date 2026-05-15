От студента до ветерана с 50-летним стажем: кто работает в Красном Кресте Савчук: Российский Красный Крест состоит не только из врачей и спасателей

Москва15 мая Вести.В Российском Красном Кресте можно встретить абсолютно разных людей — это позволяет помогать большему количеству нуждающихся, рассказал в интервью ИС "Вести" председатель общероссийской общественной организации Павел Савчук.

Среди тех, кто присоединился к организации, есть и студенты, и опытные сотрудники со стажем более 50 лет.

Это устоявшийся миф, что Российский Красный Крест — это только врачи или только спасатели. На самом деле в нашей организации место может найти любой человек. Главное — это внутреннее искреннее желание помочь. А как помочь, мы расскажем отметил Савчук

Ключевой вклад людей, по словам Савчука, — это их время. Это позволяет эффективно выполнять миссию Красного Креста — предотвращать и облегчать человеческие страдания.