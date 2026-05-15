Москва15 мая Вести.Российскому Красному Кресту (РКК) нужны юристы, программисты и спасатели, сообщил в интервью ИС "Вести" председатель общероссийской общественной организации Павел Савчук.

Он подчеркнул, что важны не столько профессиональные знания и качества человека, а желание помочь и наличие времени.

Нам нужны волонтеры, которые занимаются и программированием. Нам нужны и юристы, которые могут помогать нам проводить безвозмездные юридические консультации. Конечно, нам нужны спасатели, которые могут работать в зонах чрезвычайных ситуаций. Нам нужны люди в большом количестве, когда мы привозим гуманитарную помощь и нужно за короткий период времени быстро ее расфасовать рассказал Савчук

У РКК 685 отделений. Также открыты партнерские организации в новых территориях: в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Сегодня в организации работают более тысячи человек.