Москва16 апр Вести.Правительство РФ рекомендовало устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, рекомендуется усовершенствовать систему оплаты труда таким образом, чтобы доля оклада в структуре дохода составляла минимум 50% без учета компенсационных выплат​​​. При этом уровень зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода.

Такие рекомендации нацелены на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и работы в сфере здравоохранения, а также на снижение различия в оплате труда внутри региона.

Кроме того, для медицинских сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда, повышение зарплаты должно производиться минимум на 4% от размера оклада, который устанавливают для работы в нормальных условиях.

Во вторник "Единая Россия" сообщила, что в рамках народной программы "Здоровье человека" в деревнях и селах России построено более 7,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Кроме того, в медорганизации были направлены более 40 тысяч единиц различного оборудования. В автопарки медицинских учреждений были доставлены около 13 тысяч новых спецмашин.