Москва29 мая Вести.Курортной столице России, городу Сочи, следует готовиться к серьезному удару стихии - в выходные ожидаются проливные дожди. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, за два дня объем осадков составит почти месячную норму. Возможны подтопления, а в горах - оползни и сели.

К серьезному удару стихии нужно готовиться нашей курортной столице. Сегодня интенсивность грозовых дождей в Сочи еще будет небольшой, а с наступлением выходных начнет лить, как из ведра. В субботу на город обрушится 25 мм осадков, в воскресенье к ним прибавится еще 50. Обычно столько дождя в этих местах выпадает в сумме за три майские недели. Конечно в такой ситуации не обойдется без подтоплений, на реках могут формироваться волны паводка, а в окрестных горах опасность будут представлять сели и оползни сообщил он

В первые дни календарного лета погода начнет налаживаться. И не только в Южной России.

Ко вторнику в зоне холодной аномалии останутся лишь Поволжье и Предуралье, здесь дневная температура по-прежнему не превысит +15...+20. А в Причерноморье потеплеет до вполне комфортных +20...+25. Немного прохладнее будет в регионах Кавказа. При этом на западе и северо-западе Русской равнины воздух прогреется, как и положено в это время года, до +18...+23 заверил Заводченков

Погода наладится и в Москве. Если 29 мая погода в столице еще будет слишком прохладной для конца весны, то уже в начале июня температура будет соответствовать климатическим нормам.