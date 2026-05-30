Москва30 мая Вести.В Сочи 30 и 31 мая ожидаются обильные дожди, что может обернуться подтоплениями в городе, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

К исходу выходных в городе выльется без малого весь месячный объем влаги. Поэтому здесь не обойдется без подтоплений. На реках возможно формирование волн паводка, а в окрестных горах не исключены селевые и оползневые явления предупредил он

Как подчеркнул синоптик, обычно столько дождя в данной местности выпадает суммарно за три майские недели.