Жизнеобеспечение 5 регионов РФ могут нарушить в пятницу ливни, снег и шторм МЧС: в пяти регионах России из-за погоды возможно возникновение ЧС

Москва24 апр Вести.Работа систем жизнеобеспечения населения и транспорта может быть нарушена в пятницу, 24 апреля, на территории пяти регионов, здесь ожидают ливни, мокрый снег и шторм, сообщается на официальном сайте МЧС РФ.

По данным ведомства, возможно возникновение ЧС, связанных с нарушением систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта.

Это коснется Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Мурманской области говорится в сообщении

По данным синоптиков, в этих регионах ожидаются ливни, штормовой ветер, мокрый снег.