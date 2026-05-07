Дмитрий Патрушев: на развитие нацпарков в этом году выделено около 4 млрд рублей

Дмитрий Патрушев рассказал о планах по развитию национальных парков в РФ Дмитрий Патрушев: на развитие нацпарков в этом году выделено около 4 млрд рублей

Москва7 мая Вести.На развитие биоразнообразия национальных парков России в этом году выделено порядка 4 миллиардов рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

Он добавил, что на развитие туристической инфраструктуры в национальных парках предусмотрено выделение миллиарда рублей.

Сформирован национальный проект. На развитие биоразнообразия предусмотрены отдельные деньги: порядка 4 миллиардов рублей мы в этом году потратим. На поддержку туристической инфраструктуры - порядка одного миллиарда рублей, будут строиться экологические тропы, кемпинги, будут строиться визит-центры сказал Патрушев

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