Москва7 маяВести.На развитие биоразнообразия национальных парков России в этом году выделено порядка 4 миллиардов рублей. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.
Он добавил, что на развитие туристической инфраструктуры в национальных парках предусмотрено выделение миллиарда рублей.
Сформирован национальный проект. На развитие биоразнообразия предусмотрены отдельные деньги: порядка 4 миллиардов рублей мы в этом году потратим. На поддержку туристической инфраструктуры - порядка одного миллиарда рублей, будут строиться экологические тропы, кемпинги, будут строиться визит-центрысказал Патрушев
Ранее депутаты от "Справедливой России" предложили запретить на территориях заповедников строительство объектов, которые не связаны с обороной и безопасностью.