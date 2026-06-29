Москва29 июн Вести.Отец выпускницы, набравшей 500 баллов по ЕГЭ, Сергей Малков рассказал ИС "Вести" о семейных ритуалах поддержки перед экзаменами. По словам Сергея, его дочь смогла достичь героического результата.

Мы не лезли, не приставали. Если надо, Катя подойдет, спросит или просто сядет рядом, посидит. Вот. Понятно, там всякие старинные секреты, вроде как по традиции: ушла на экзамен – ругай, "ни пуха, ни пера, к черту". А когда узнавали, конечно, это была общая радость, все вместе занимались, иногда даже прыгали. У нас ни у кого такой мысли не было, и не загадывали, не закладывали. Задача была сдать основные ключевые экзамены, которые влияют на возможность поступить туда, куда хочется на максимально возможный балл. Задачу выполнили, сдали максимально возможный балл