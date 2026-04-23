Москва23 апрВести.В ЕС предлагают создать европейский совет безопасности на фоне проблем с принятием решений внутри объединения. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, ряд европейских чиновников призывают органы ЕС пересмотреть свою деятельность из-за внутренних противоречий, препятствующих принятию решений в адекватные сроки.
Некоторые из предлагаемых идей… включают создание европейского совета безопасности, органа высокого уровняговорится в материалах
Предполагается, что европейский совбез будет принимать оборонные решения от имени блока.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассчитывает десятикратно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза.