Москва23 апрВести.В ЕС предлагают создать европейский совет безопасности на фоне проблем с принятием решений внутри объединения. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, ряд европейских чиновников призывают органы ЕС пересмотреть свою деятельность из-за внутренних противоречий, препятствующих принятию решений в адекватные сроки.

Некоторые из предлагаемых идей… включают создание европейского совета безопасности, органа высокого уровня

говорится в материалах

Предполагается, что европейский совбез будет принимать оборонные решения от имени блока.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассчитывает десятикратно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Евросоюза.