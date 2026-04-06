Москва6 апрВести.Белоруссия оставляет за собой право ответить на блокировки своих государственных СМИ хостингом YouTube, заявил МИД Белоруссии.
Дипломаты назвали ограничения против белорусских СМИ грубейшим нарушением международного права, а также примером двойных стандартов Запада.
Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом - всеми доступными средствамицитирует МИД Белоруссии агентство БЕЛТА
Ранее YouTube заблокировал и удалил под предлогом санкций каналы ряда государственных СМИ Белоруссии - БЕЛТА, телеканалов ОНТ и СТВ.
МИД Белоруссии выразил в связи с этим резкий протест и подчеркнул, что в отношении БЕЛТА не вводились санкции, из-за чего блокировка контента агентства не имеет правовых оснований.