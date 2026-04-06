МИД Белоруссии: Минск вправе ответить на блокировку своих СМИ хостингом YouTube

Москва6 апр Вести.Белоруссия оставляет за собой право ответить на блокировки своих государственных СМИ хостингом YouTube, заявил МИД Белоруссии.

Дипломаты назвали ограничения против белорусских СМИ грубейшим нарушением международного права, а также примером двойных стандартов Запада.

Оставляем за собой право отреагировать соответствующим образом - всеми доступными средствами цитирует МИД Белоруссии агентство БЕЛТА

Ранее YouTube заблокировал и удалил под предлогом санкций каналы ряда государственных СМИ Белоруссии - БЕЛТА, телеканалов ОНТ и СТВ.

МИД Белоруссии выразил в связи с этим резкий протест и подчеркнул, что в отношении БЕЛТА не вводились санкции, из-за чего блокировка контента агентства не имеет правовых оснований.