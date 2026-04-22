Эксперт заявил, что США толкают Германию на конфликт с Россией Профессор Фененко: США толкают Германию на конфликт с РФ

Москва22 апр Вести.Американцы последовательно реализуют стратегию, толкающую Германию на конфликт с РФ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил Алексей Фененко, профессор факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова.

Он подчеркнул, что это длительная политика Вашингтона, которую можно проследить еще с 2014 года.

Американцы эту стратегию [сталкивания Германии и России] последовательно реализовали. И опять-таки, это не наши фантазии, что американцы толкают Германию на новый конфликт с Россией. 2014-й, Мюнхенская конференция. [Экс-президент США Барак] Обама открыто предлагал [экс-канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель: давайте такой вариант: вы возрождаете немецкую военную мощь как опору восточного фланга НАТО. То есть [военную мощь] развернутую, в принципе, против России рассказал Фененко

Он добавил, что у Германии был альтернативный путь, но американцы его заблокировали.

Мог быть и другой вариант. Накануне, лет за пять до этого, немцы требовали вывода американского тактического ядерного оружия из Германии. Даже был альянс в 2010-2011 годы Германии с Бельгией, Нидерландами с требованием вывода американского тактического ядерного оружия. Американцы это заблокировали. Они предложили Германии другой вариант объяснил Фененко

Ранее посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев выражал обеспокоенность относительно продолжающейся милитаризации Германии. Дипломат отметил, что Берлин не скрывает, что планирует применять оружие против РФ.