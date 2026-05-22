Английский турист заявил, что в Хабаровске лучше, чем в Европе

Москва22 мая Вести.Турист из Великобритании по имени Ник заявил, что в Хабаровске лучше, чем в Европе, а убежденность в том, что в РФ жить "тоскливо и уныло" – это "самая ужасная антироссийская пропаганда". Своими впечатлениями от визита в Дальний Восток иностранец поделился в своем блоге в социальных сетях.

Русские люди потрясающие и энергия русских городов — лучшая во всей Европе отметил Ник

Мужчина из Ноттингема продемонстрировал, как сильно отличается реальность от того, что навязывается людям за границей. Он обратил внимание, что в его родной стране, как и большинстве европейских, вечерами общественные заведения закрываются, а темп жизни замедляется. В то время как в Хабаровске местные жители и гости города прогуливаются, катаются на роликах и велосипедах и наслаждаются теплой погодой.