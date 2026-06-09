Эндрю Тейт обвинил британские власти во лжи о России Блогер Эндрю Тейт: власти Британии говорят неправду о России

Москва9 июн Вести.Власти Великобритании говорят неправду о России. Об этом заявил блогер и бывший британский кикбоксер Эндрю Тейт.

В интервью ведущему RT Рику Санчесу он признался, что одна из целей его приезда в Россию – понимание того, как сильно власти Соединенного Королевства врут о стране.

Правды о России я не знал. Это моя первая поездка. Я просто подумал: "Ну, вы мне о чем-то лжете. Съезжу-ка я сам и проверю". И вот я ем восхитительную еду и сейчас нахожусь на прекрасном поле для гольфа сказал он

Блогер отметил, что его догадки подтвердились: в России "все действительно не так, как они (власти Британии. – Прим. ред.) говорят".

Ранее французский журналист Дидье Маисто рассказал, что ложь о ситуации в России, которую преподносят жителям Франции, не выдерживает сравнения с реальностью.