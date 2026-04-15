Ложь о России во Франции не выдерживает проверки реальностью Журналист Маисто: лживые нарративы о России превратились в фоновый шум

Москва15 апр Вести.Ложь о ситуации в России, которую преподносят жителям Франции, не выдерживает сравнения с реальностью. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" французский журналист Дидье Маисто.

По его словам, лживые нарративы о России, которые постоянно повторяют во Франции, уже стали фоновым шумом.

Проблема в том, что постоянное повторение этих нарративов о России в итоге превращается в своего рода фоновый шум. Ты приезжаешь в Москву – я был там в ноябре – и видишь уровень жизни. Несмотря на войну, магазины открыты 24 часа в сутки, бензин – по 30 евроцентов. Потом возвращаешься во Францию и слышишь: "Ой, Россия – это Средневековье, люди стоят в очередях на заправках с канистрами". Все это – неправда! Но когда ты об этом говоришь, тебе отвечают, что ты "путинолюб" или конспиролог, или еще кто-то в этом роде рассказал Маисто

Тем временем бывший командующий французским контингентом в Косово, полковник в отставке Жак Огар в интервью ИС "Вести" отметил: в угоду общей линии Евросоюза и НАТО в головах французов формируют из России образ врага.