Торрембини: вся русофобия в мире идет из Лондона и Берлина

Эксперт раскрыл, откуда идет русофобия Торрембини: вся русофобия в мире идет из Лондона и Берлина

Москва4 мая Вести.В наши дни вся русофобия в мире идет в основном из Лондона и Берлина, считает президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в РФ Витторио Торрембини.

В беседе с РИА Новости он поделился мнением, что Великобритания славится провокационной пропагандой.

По большому счету, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, еще из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались. Англичане вообще – большие мастера по части провокационной пропаганды сказал Торрембини

Кроме того, как подчеркнул эксперт, Лондон всячески притеснял РФ во время так называемой "Большой игры", когда Россия и Англия боролись за господство в Центральной Азии. Тогда Британия "пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить ее роль в мире, разделить ее на части", заявил Торрембини.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что линия тотальной русофобии, которую избрали европейские политики, неразумна и ошибочна.