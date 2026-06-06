Новак: дефицит топлива заставил Британию забыть о "плохой России" и принципах Новак: Британия забыла о "плохой России" в условиях дефицита сырья

Москва6 июн Вести.Великобритания оказалась беспринципной, как только мировой рынок столкнулся с нехваткой топлива и Лондону стало плохо. Так Вице-премьер Александр Новак прокомментировал решение британский властей разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Новак вспомнил фразу "беспринципные люди".

Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказавшись от нашей нефти, от наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что Россия "плохая". Давайте покупать обратно цитирует РИА Новости вице-премьера

Как подчеркнул Новак, российское сырье по-прежнему востребовано на мировых рынках, после введения санкций, Россия переориентировала торговые потоки на дружественные страны.

В мае Великобритания выпустила бессрочную лицензию на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, и тут же извинилась за "неуклюжее" решение. Министр торговли страны Крис Брайант взял на себя ответственность за случившееся.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев​​​ спрогнозировал мощнейший энергетический кризис в странах ЕС и Великобритании.