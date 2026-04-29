Москва29 апр Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что дело археолога Александра Бутягина стало вопиющим и нанесло непоправимый ущерб международному научному сотрудничеству.

Бутягин во вторник был освобожден в ходе обмена на белорусско-польской границе.

Как отметила Москалькова в своем Telegram-канале, Бутягин вернулся на Родину спустя пять месяцев.

Дело Александра Бутягина – вопиющий случай нарушения фундаментальных прав человека, который нанёс непоправимый ущерб принципам международного научного сотрудничества указала она

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал состоявшийся обмен археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина как очень сложный и ответственный процесс.