Небензя: одобренный ЕС пакет помощи Украине на €90 млрд будет разорван

Москва19 мая Вести.Согласованный ЕС пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро будет разорван, уверен постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Нет ни малейших сомнений, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи на 90 миллиардов евро будет также разворован отметил Небензя на заседании СБ, посвященном украинскому конфликту

Он также поделился, что Россия не видит от Украины сигналов о желании урегулировать конфликт. Вместо стремления к миру Киев организовывает террористические атаки против жителей РФ.