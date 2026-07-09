Москва9 июл Вести.Разрушение контейнеров для хранения привело к радиационному загрязнению двух из трех подземных иранских хранилищ частично обогащенного урана. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники, близкие к разведсообществам Соединенных Штатов и Израиля.

Херш уточнил, что речь идет об объектах в Фордо и Исфахане. По информации журналиста, во время недавней инспекции подземных помещений по меньшей мере два иранских специалиста погибли в результате облучения. Третий такой объект, который находится в Натанзе, как утверждается, не подвергся радиоактивному загрязнению.

Собеседники журналиста считают, что деградация запасов частично обогащенного урана стала серьезным ударом по долгосрочной ядерной программе Ирана. Источник Херша отметил, что находящийся под землей запас частично обогащенного урана, который невозможно извлечь, не является ядерным оружием.

Собеседник журналиста, осведомленный о позиции Израиля, решительно не согласился с этими оценками. По его мнению, заявления об утрате Тегераном существенной части урановых запасов — дезинформация, цель которой - обосновать потенциальное соглашение Вашингтона и Тегерана и создать видимость того, что иранская ядерная проблема решена.

Хотя удары могли обрушить тоннели на объектах в Фордо и Исфахане, это не означает невозможность извлечения находящегося там материала. Кроме того ... в Натанзе признаков подобного загрязнения нет, а Иран, согласно спутниковым снимкам и данным агентурной разведки, продолжает перемещать контейнеры с обогащенным ураном в другие районы отметил израильский источник

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжает считать, что запасы обогащенного урана все еще находятся на ядерных объектах Ирана, несмотря на отсутствие возможности проведения инспекций на местах. МАГАТЭ считает, что ядерные материалы не были перемещены, добавил Гросси.