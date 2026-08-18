Ключевской вулкан на Камчатке восстановил лавой пролом в кратере

Ключевской вулкан на Камчатке залил лавой обрушившуюся стенку кратера Ключевской вулкан на Камчатке восстановил лавой пролом в кратере

Москва18 авг Вести.За ночь Ключевской вулкан на Камчатке восстановил проломы в стенке кратера, часть которого обрушилась ранее, сообщает ТАСС.

Как рассказали агентству в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировали, но их исключать нельзя.

Часть стенки кратера обрушилась, при этом вулкан за ночь залил лавой эти проломы сказано в публикации

В настоящее время извержение продолжается: специалисты наблюдают вынос из кратера парогазового шлейфа с содержанием пепла. Лавовых потоков на Ключевской пока не обнаружено.