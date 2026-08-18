Москва18 авгВести.За ночь Ключевской вулкан на Камчатке восстановил проломы в стенке кратера, часть которого обрушилась ранее, сообщает ТАСС.
Как рассказали агентству в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировали, но их исключать нельзя.
Часть стенки кратера обрушилась, при этом вулкан за ночь залил лавой эти проломысказано в публикации
В настоящее время извержение продолжается: специалисты наблюдают вынос из кратера парогазового шлейфа с содержанием пепла. Лавовых потоков на Ключевской пока не обнаружено.