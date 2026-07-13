Москва13 июлВести.Посла Германии в Москве графа Александра фон Ламбсдорффа вызвали в МИД РФ. Об этом говорится в публикации российского ведомства.
О причинах вызова дипломата уточнений не поступало.
13 июля в МИД России вызван посол ФРГ в России А.Г. Ламбсдорффзаявила пресс-служба в MAX
Посольство Германии ранее выложило в соцсетях видео, в котором шла речь о ситуации с топливом в России.
Кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что комментарий представителей ФРГ по поводу ситуации с топливом в России является симптомом новой европейской риторики.