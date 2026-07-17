МИД России осуждает нарушение Таллином обязательств по воинским захоронениям Захарова: РФ осуждает нарушение Эстонией обязательств по воинским захоронениям

Москва17 июл Вести.МИД РФ осуждает нарушение Эстонией обязательств по воинским захоронениям, говорится в сообщении официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой.

По ее словам, российская сторона продолжит средствами двусторонней и многосторонней дипломатии изобличать подобные нарушения перед мировой общественностью.

Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями заявила она

Ранее в МИД РФ заявили, что все больше стран ЕС не могут платить Киеву.