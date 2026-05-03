Посол Зыков: обычные македонцы помнят о роли СССР в разгроме нацизма

Посол Зыков: в Северной Македонии помнят о вкладе СССР в победу над нацизмом Посол Зыков: обычные македонцы помнят о роли СССР в разгроме нацизма

Москва3 мая Вести.Граждане Северной Македонии помнят о роли Советского Союза в разгроме нацизма, заявил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью ТАСС.

В Северной Македонии сложился устойчивый образ России как державы с богатейшей культурой, отметил посол.

В массовом сознании Македонии - страны с сильными антифашистскими традициями - сохраняется память о роли СССР в разгроме нацизма приводит ТАСС слова Зыкова

Жители Северной Македонии хорошо относятся к иностранцам, однако поездки россиян в эту страну сопровождаются рядом бюрократических и организационных сложностей, подчеркнул посол.

Зыков отметил, что власти Северной Македонии помогают киевскому режиму в военно-техническом отношении, что не отвечает интересам жителей страны.