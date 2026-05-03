Москва3 маяВести.Граждане Северной Македонии помнят о роли Советского Союза в разгроме нацизма, заявил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью ТАСС.
В Северной Македонии сложился устойчивый образ России как державы с богатейшей культурой, отметил посол.
В массовом сознании Македонии - страны с сильными антифашистскими традициями - сохраняется память о роли СССР в разгроме нацизмаприводит ТАСС слова Зыкова
Жители Северной Македонии хорошо относятся к иностранцам, однако поездки россиян в эту страну сопровождаются рядом бюрократических и организационных сложностей, подчеркнул посол.
Зыков отметил, что власти Северной Македонии помогают киевскому режиму в военно-техническом отношении, что не отвечает интересам жителей страны.