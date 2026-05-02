Москва2 мая Вести.Власти Северной Македонии помогают Киеву в военно-техническом отношении, это не отвечает интересам жителей страны, сказал ТАСС российский посол в Скопье Дмитрий Зыков.

Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощи заявил Зыков

Он отметил, что Северная Македония следует евроатлантическому курсу, и позиция страны по украинскому кризису вызывеат глубокое разочарование, причем не только у РФ.

…Антироссийские шаги не отвечают подлинным интересам македонского народа, мнения которого о них, кстати, никто никогда не спрашивал сказал Зыков

Дипломат стал послом РФ в Скопье в декабре прошлого года.