Москва2 маяВести.Власти Северной Македонии помогают Киеву в военно-техническом отношении, это не отвечает интересам жителей страны, сказал ТАСС российский посол в Скопье Дмитрий Зыков.
Местные власти нашли возможным предоставлять киевскому режиму не только политическую поддержку. К сожалению, приходится констатировать многочисленные факты оказания военно-технической помощизаявил Зыков
Он отметил, что Северная Македония следует евроатлантическому курсу, и позиция страны по украинскому кризису вызывеат глубокое разочарование, причем не только у РФ.
…Антироссийские шаги не отвечают подлинным интересам македонского народа, мнения которого о них, кстати, никто никогда не спрашивалсказал Зыков
Дипломат стал послом РФ в Скопье в декабре прошлого года.