Посол РФ указал на присоединение Северной Македонии к "коалиции желающих" Посол РФ Зыков: Северная Македония открыто присоединилась к "коалиции желающих"

Москва20 июл Вести.Северная Македония открыто присоединилась к антироссийской "коалиции желающих". На это указал посол России в Скопье Дмитрий Зыков в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что в Париже 13 июля прошла встреча "коалиции желающих", в ходе которой "к этому открыто антироссийскому проекту присоединились власти Северной Македонии".

Подобный шаг в целом органично вписывается в линию официального Скопье последних лет, являющегося членом НАТО и приведшего, по многочисленным заявлениям местных политических элит, свою внешнюю политику в полное согласование с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС сказал Зыков

Власти Северной Македонии, по словам дипломата, с начала спецоперации "поддерживали киевский режим не только на уровне риторики, но и передавали военно-техническую помощь". Также Зыков заметил, что страна повышает траты бюджета на военную сферу.

Тем не менее факт присоединения к "коалиции желающих" не может не вызывать разочарование, ведь ранее Северная Македония от подобного воздерживалась отметил посол

Зыков подчеркнул, что "произошедшее 13 июля, мягко говоря, ни коим образом нельзя назвать "дружественным" шагом".

Саммит "коалиции желающих" прошел в Доме инвалидов в Париже, где похоронен французский император Наполеон Бонапарт. Это сочла примечательным официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что 200 лет назад Наполеон точно так же собрал многонациональную армию для похода на Россию, но потерпел сокрушительное поражение.