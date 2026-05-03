Зыков: Северная Македония не решит свои проблемы вступлением в ЕС

Посол Зыков: вступление в Евросоюз не решит проблем Северной Македонии Зыков: Северная Македония не решит свои проблемы вступлением в ЕС

Москва3 мая Вести.Надежды на то, что вступление в Европейский союз (ЕС) решит проблемы Северной Македонии, являются иллюзорными, заявил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью ТАСС.

Посол напомнил, что в таких европейских странах как Латвия и Эстония нарушение прав русскоязычного населения стало частью официальной политики.

Многие местные политики видят путь к решению всех проблем страны, включая и права человека, во вступлении в ЕС. Однако история расширения ЕС со всей очевидностью показывает иллюзорность подобных надежд приводит ТАСС слова Зыкова

Посол заявил, что Северная Македония в ущерб собственным интересам сокращает импорт газа из России.

Между тем глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что балканские страны должны вступить в Евросоюз раньше Украины.