Москва3 маяВести.Надежды на то, что вступление в Европейский союз (ЕС) решит проблемы Северной Македонии, являются иллюзорными, заявил посол России в Северной Македонии Дмитрий Зыков в интервью ТАСС.
Посол напомнил, что в таких европейских странах как Латвия и Эстония нарушение прав русскоязычного населения стало частью официальной политики.
Многие местные политики видят путь к решению всех проблем страны, включая и права человека, во вступлении в ЕС. Однако история расширения ЕС со всей очевидностью показывает иллюзорность подобных надеждприводит ТАСС слова Зыкова
Посол заявил, что Северная Македония в ущерб собственным интересам сокращает импорт газа из России.
Между тем глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что балканские страны должны вступить в Евросоюз раньше Украины.